إصابة رضيع بنزيف بالمخ سقط من الطابق الثالث في بولاق الدكرور

أصيب طفل رضيع بنزيف بالمخ، إثر سقوطه من الطابق الثالث في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وجرى نقله إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق الدكرور، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من ربة منزل 40 سنة، مقيمة دائرة القسم، بإصابة نجلها الذي يبلغ من العمر عام ونصف بنزيف بالمخ، إثر سقوطه من الطابق الثالث حال حمل شقيقته 13 سنة له في شرفة الشقة، سقط من يدها سهوا، ما تسبب في سقوطه الذي أدى إلى إصابته.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم محمد مختار رئيس المباحث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.