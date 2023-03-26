آخر دقيقة في حياة «أدهم».. صبي بولاق الدكرور تلقى طعنة في نهار رمضان

طعنة نافذة في القلب كتبت السطور الأخيرة في حياة «أدهم هاني» صاحب الـ13 عامًا، على يد صديقه بعد وصلة مزاح انتهت بجريمة قتل مروعة راح ضحيتها الشاب أدهم، عدما سدد له طعنة، في نهار رمضان، وسط إحدى الحارات التابعة لدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وفر المتهم هاربًا، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة.

وصلة مزاح تحولت لجريمة

بعد غضون دقائق قليلة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وأرشد عن السلاح المستخدم بعد دقائق قليلة انتقلت النيابة العامة لمسرح الواقعة، وخضع المتهم لمعاينة تصويرية بالصوت والصورة، ومثل الجريمة أمام فريق النيابة، لبيان كيفية ارتكابها الجريمة في ثبات وهدوء تام، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، واستدعت شهود العيان لسماع أقوالهم وأسرة المجني عليها لكشف ملابسات الواقعة.

طعنة الصديق

وفقا للتحريات التي أشرفت عليها الأجهزة الأمنية، تبين أن صديق المتوفى وجاره هو الذى طعنه بعد وصلة مزاح بينهما قلبت بمشادة كلامية أخرج خلالها المتهم ويبلغ من العمر 15 عامًا سلاح أبيض «كتر» من طيات ملابسه وطعن صديقه طعنة نافذة بالقلب اودت بحياته فى الحال.

عقوبة الطفل

قال المحامي حمدي عبد التواب الخبير القانوني، إن تعريف الطفل وفقا لما نص عليه قانون الطفل، أنه أي إنسان من سن يوم إلى سن 18 عاما وهذا السن مقسم إلى 3 مراحل المرحلة الأولى من سن يوم إلى سن 7 أعوام والمرحلة الثانية فهي من سن 7 سنوات إلى 12 سنة، وفي هاتين المرحلتين لا يحاسب الطفل جنائيًا ولا يتم توقيع أي عقوبة عليه، فطبقًا للمادة 94 من قانون الطفل تمتنع المسؤولية الجنائية على الطفل الذي لم يتجاوز 12 عامًا، ولكن استثنى القانون من ذلك الأطفال في المرحلة الثانية بأنهم في حال ارتكابهم جناية تتولى المحكمة أمرة، مشيرًا إلى أنه في أغلب الأوقات نادرًا ما يتم حبس الطفل دون 12 عامًا.