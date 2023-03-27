حبس المتهمين بقتل صديقهما لسرقته في بولاق الدكرور 4 أيام

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين بقتل أحد الأشخاص وحرق جثته أعلى سطح عقار في منطقة بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العثور على جثة متفحمة

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص «متفحمة» أعلى سطح عقار بدائرة القسم.

وبعمل التحريات توصلت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة القسم).

القبض عل المتهمين

وبتقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر أحدهما باستدراج المجني عليه لمحل العثور وبصحبته المتهم الثاني، وقام بالتعدي عليه باستخدام حجر ما أودى بحياته، وعقب ذلك استولى منه على مبلغ مالي، وأضرم النيران به بالاشتراك مع المتهم الثاني، وأنهما أنفقا المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية.

وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.