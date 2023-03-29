نجاة شخص سقط عليه جزء من سقف غرفة نومه في 6 أكتوبر

أصيب شخص بسحجات وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، أثناء سقوط جزء من سقف غرفة نومه عليه في ثاني أكتوبر بمحافظة الجيزة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة النيابة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر ثان، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بسقوط سقف غرفة نوم على شخص، واحتجازه بها.

تفاصيل الواقعة

على الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص، تبين سقوط جزء من سقف غرفة نوم الشقة على صاحبها، وجر إنقاذه بمعرفة الحماية المدنية، وتم نقله إلى المستشفى إثر إصابته بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.