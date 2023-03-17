ماس كهربائي سبب حريق الألف مسكن.. الحماية المدنية تسيطر على الوضع

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق بمنطقة الألف مسكن وانتقلت قوات الحماية الي موقع الحريق وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات، وتستعرض «الوطن» تفاصيل وسبب حريق الألف مسكن.

سبب حريق الألف مسكن

وتبين أن سبب حريق الألف مسكن هو ماس كهربائي داخل محل بقالة أدى إلى اشتعال النار بالمكان.

بلاغ بالحريق

تعود التفاصيل إلي تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطار يفيد بنشوب حريق داخل محل بقالة فى منطقة الألف مسكن وتبين ان ذلك هو سبب الحريق بالألف مسكن.

السيطرة على حريق الألف مسكن

وقد تم الدفع بـ ٤ سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، وعاينت النيابة العامة مكان الحريق وقررت انتداب الطب الشرعي لتأكيد سبب الحريق ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إحداث إصابات.

أقوال صاحب المحل

وبمواجهة مالك المحل تبين عدم وجود أي شبهة جنائية، وأن سبب حريق الألف مسكن هو حدوث ماس كهربائي بالمكان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث.