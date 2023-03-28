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الحماية المدنية بالأقصر تنقذ كلبا من بيارة صرف وسط فرحة الأطفال (صور)

كتب:

شيماء دراز وابو الحسن عبد الستار
05:24 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
إنقاذ كلب من بيارة صرف صحي بمدينة أرمنت بالاقصر

إنقاذ كلب من بيارة صرف صحي بمدينة أرمنت بالاقصر

في لفتة إنسانية، ضربت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر مثالا للإنسانية الخالصة،  عندما هرعت وحدة الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، إلى مدينة أرمنت لإنقاذ كلب صغير سقط داخل بيارة صرف صحي غرب مدينة أرمنت.

 لم ينتظر رجال الحماية المدنية لمدينة الأقصر موعد إفطار المغرب اليوم وكسر صيام هم، وهرعوا لإنقاذ تلك الروح البريئة.

الإخطار الأمني بسقوط كلب في بيارة صرف صحي 

بدأت الواقعة بتلقى وحدة الحماية المدنية بمحافظة الأقصر بسقوط كلب داخل بيارة صرف صحي بقرية الوابورات بمدينة أرمنت غرب مدينة الأقصر، خاص ببعض الأطفال، أثناء لهوهم معه وعدم قدتهم على استخراجه، من عمق البيارة الذي تجاوز المترين، فضلا عن عدم قدرة الكلب على الخروج لصغر سنه.

الانتقال لموقع الحادث وإنقاذ الكلب

عقب البلاغ انتقلت على الفور وحدة إنقاذ إلى موقع البلاغ مصطحبين سلم الإنقاذ، و بالانتقال تبين وجود كلب صغير «جرو» أسود اللون وبعض الأطفال يبكون الفقدان كلبهم، فبدأت على الفور جهود إنقاذ الكلب عن طرق السلم والحبال، حيث قام أحد أفراد القوة بالنزول البيارة إنقاذ الكلب وإخراجه لأصحابه الأطفال  وسط فرحتهم وتهليلهم لإنقاذ كلبهم.

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