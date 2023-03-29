تفاصيل مقتل شهيد لقمة العيش في عرب جهينة لسرقة تروسيكل: «مات صايم»

لم يمنعه الصوم عن مواصلة عمله الشاق في نهار رمضان، بل كان «أحمد» الشاب العشريني أكثر نشاطا منذ ساعات الصباح الأولى، باحثًا عن الرزق خلال عمله على تروسيكل، حتى انتهت رحلة عمله بكارثة حلت تبعاتها على أفراد أسرته الذين انتابهم القلق بتأخره عن موعد الإفطار، مع غلق هاتفه، وبعد مرور ساعات قليلة عثروا عليه جثة هامدة في عرب جهينة بالقليوبية، بحسب تحقيقات النيابة العامة.

الجناة استوقفوا الشاب واعتدوا عليه بالضرب حتى الموت

الحزن والحسرة سيطر على أسرة الشاب أحمد حسين، بسبب مقتله وسرقة تروسيكل خاص به، إذ تبين أن المجني عليه كان يسير على أحد الطرق في شبين القناطر برفقة صديقه، وأن الجناة استوقفوه واعتدوا عليه بالضرب حتى الموت، بينما أصيب صديقه بإصابة بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى، ويرقد حاليا في غرفة الرعاية المركزة لتلقي العلاج.

ويواصل فريق البحث الجنائي أعمال البحث عن الجناة تمهيدًا للقبض عليهم، وجرى معاينة مسرح الجريمة فهو الشاهد الصامت الذي يبوح بالأسرار لرجال البحث الجنائي فقط، ومراجعة خط سير الشاب ورصد الكاميرات.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا، وطلبت النيابة العامة من المستشفى بيان حالة الشاب المصاب في الحادث حتى يتسنى للنيابة استجوابه لمعرفة أسباب الحادث.

قانوني يشرح عقوبة القتل العمد المقترن بالسرقة

يقول الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض في حديثه لـ«الوطن» إن عقوبة القتل العمد المقترن بالسرقة وفق قانون العقوبات هي الإعدام شنقًا، مضيفًا: «تقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفا مشددا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة».