موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON

يبحث الجمهور عبر محركات البحث عن موعد عرض الحلقة 7 مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، الذي يعرض خلال موسم الدراما الرمضانية الحالي، بعد ردود الأفعال الإيجابية والإشادات النقدية التي رصدها المسلسل الذي يحمل توقيع المخرج محمد سلامة، بعد عرض الحلقات الأولى.

وحددت شبكة قنوات ON موعد عرض الحلقة 7 مسلسل الكتيبة 101، وفقا لخريطتها البرامجية التي تتضمن مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية الحصرية، وبينها الجزء السابع من المسلسل الكوميدي «الكبير أوي» و«ضرب نار» الذي يجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

موعد عرض الحلقة 7 مسلسل الكتيبة 101

ويبدأ موعد عرض الحلقة 7 مسلسل الكتيبة 101 في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على قناة ON، ويُعاد بعدها بساعة واحدة على شاشة ON دراما، كما يُعاد المسلسل مرتين على القناة الأولى في الثالثة من صباح اليوم التالي وفي العاشرة صباحا، أما الإعادة في القناة الثانية فتكون في الرابعة والربع فجرا، ثم إعادة ثانية في الثامنة صباحا.

تفاصيل مسلسل الكتيبة 101

يشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 مجموعة كبيرة من نجوم الدراما، بينهم عمرو يوسف وآسر ياسين، إضافة إلى فتحي عبد الوهاب، وخالد الصاوي، وميرنا نور الدين، وإسلام حافظ، ووفاء عامر، وأحمد كشك، ووليد فواز، تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.