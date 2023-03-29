يجذب مسلسل الكتيبة 101، قطاعًا كبيرًا من الجمهور، فيبحثون عن مواعيد عرضه على قناة أون في رمضان 2023، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.

مواعيد مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون في رمضان 2023

يعرض مسلسل الكتيبة 101 عبر قناة أون، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع، وتجري إعادته في تمام الساعة الثالثة صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 10 صباحا.

أما عن مواعید مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون دراما في رمضان 2023، فيعرض يوميا في تمام الساعة السابعة مساء.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

ومسلسل الكتيبة 101، من بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، نهال عنبر، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، خالد الصاوي، وليد فواز، أحمد عبد العزيز، نور خالد النبوي، لبلبة.

ويظهر في المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم كريم فهمي، محمود عبد المغني، محمد رجب، والمسلسل من نوعية الدراما الوطنية التي تتحدث عن بطولات الجيش المصري وهو من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

وأشاد عدد كبير من الجمهور والمتابعين بالحلقات الأولى منه، سواء مشيدين بالصورة أو بقصص الأبطال من جنود القوات المسلحة البواسل، مطالين تكثيف هذه المسلسلات الوطنية التي تعزز الروح الوطنية لدى الشباب والأطفال.