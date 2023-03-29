مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6.. إشادات من الجمهور على السوشيال ميديا

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6، تصدر الترند خلال الساعات الماضية، وأشاد عدد كبير من المتابعين بالحلقة، عقب عرضها عبر قناة «أون» مباشرة، ويرصد «الوطن» أهم التعليقات التي جاءت حول مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6.

وكتب أحد المتابعين: «الكتيبة 101 كل التحية لجهاز المخابرات الحربية الوحوش، اللي بتعمل في صمت لحماية الأمن القومي المصري، وكان دورهم قوي في الحرب على الإرهاب في سيناء، مع باقي الأجهزه الأمنية المصرية، وتحريرها من الخونة والمرتزقة الإخوان الدواعش.. تحيا مصر العظمى».

إشادات بمسلسل الكتيبة 101

وكتب آخر: «وليد فواز عامل دورين موسم رمضان الحالي مختلفين عن بعض تماما في عملين من ضمن الأشهر والأهم حاليا.. هتشوفوه بيتكلم فصحى ويلعب دور تاريخي مهم في رسالة الإمام، وهتشوفوه بنفس الإتقان والقوة بيأدي دور إرهابي بلهجة فلس، طينية متقنة في الكتيبة101».

أما أحد المتابعين كتب: «سلاما على من صان العهد وحفظ الوَعد، واقترب وطمأن، أما من خان فلا أمان له»، وأشاد آخر بدور وفاء عامر وكتب: «وفاء عامر فنانة بمعنى الكلمة في الكتيبة»، كما أشاد أحد المتابعين بمخرج العمل فكتب: «محمد سلامة المخرج مبدع وموهوب.. وكذلك التصوير ولا أجمل».

أبطال مسلسل الكتيبة 101

ومسلسل «الكتيبة 101»، من بطولة كل آسر ياسين وعمرو يوسف، ويناقش بطولة وتضحيات رجال الجيش المصري، ويعرض المسلسل على مدار 20 حلقة متواصلة.

كما يكمله مسلسل «حرب» لأحمد السقا ومحمد فراج وسارة الشامي، من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.