«الصحة» تكشف المحافظات الأقل في معدلات الولادة القيصرية.. بينها الغربية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن محافظة كفر الشيخ شهدت تراجع معدلات الولادة القيصرية بها رغم أنها كانت من المحافظات الأعلى في معدلات الولادة القيصرية، كما انخفضت معدلات الولادة القيصرية داخل محافظة الغربية.

وأشار في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى توجيهات وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار بتخفيض معدلات الولادة القصيرة بالإضافة الى تكثيف مجهودات الوزارة في رفع التوعية لدي السيدات الحوامل بخطورة الولادة القيصرية.

خطورة الولادة القيصرية على الطفل والولادة

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، على السيدات معرفة خطورة الولادة القيصرية، والتي لها تأثير كبير على الأم والطفل معا، لافتة الى أن خطورتها على الأم تتضمن الإصابة بالمشيمية المتوغلة، واستئصال الرحم أثناء الولادة، ونزيف الولادة الهائل، لافتا الى أن مخاطر القيصرية على الطفل تتمركز في جعل الأطفال عرضة لدخول الحضانات بشكل أكبر من ذويهم.

توجيهات وزير الصحة بخفض معدلات الولادة القيصرية

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن الأطفال الناتجين عن الولادة القيصرية يتعرضون إلى مضاعفات كالإصابة بالجراثيم المعوية، والسمنة، والحساسية، والتوحد والإصابة بمرض السكري وأمراض المناعة.

الجدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وجه بتقليل معدلات الولادة القيصرية، والتوجيه بمساواة أتعاب الأطباء والطواقم الطبية عن الولادة الطبيعية كالولادة القيصرية، والتوجيه بتخصيص حافز مالي للفرق الطبية التي تحقق معدلات أعلى في الولادة الطبيعية عن نظيرتها القيصرية.