«متحدث الصحة» يكشف أهمية مبادرة «صحة الرئة».. فيديو

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنّه جرى إطلاق مبادرة صحة الرئة تزامنا مع مؤتمر المناخ cop27 من خلال وحدات متنقلة وثابتة لإجراء مسح لوظائف التنفس، وبخاصة من لديهم مؤشرات ومسببات تؤثر على صحة الرئة مثل المدخنين.

أهداف مبادرة صحة الرئة

وأضاف «عبدالغفار»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أن هذه المبادرة واحدة من المبادرات التي تستهدف الحفاظ على صحة الإنسان من خلال منع مسببات الإصابات بالسدة الرئوية وعلى رأسها التدخين، والكشف المبكر على الذين لديهم مؤشرات أو مسببات لأمراض الرئة مثل المدخنين للتعامل مع أي أعراض مبكرة قد تؤدي إلى الفشل التنفسي ومن ثم الوفاة.

الصحة تعني الحصول على العلاج

وتابع، أن المبادرات الرئاسية عديدة جدا وتستهدف تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري حتى يعيش بصحة جيدة ويتمتع بالقدرة على التحرك ورؤية أولاده، وبالتالي كان الهدف من المبادرات الرئاسية هو تحقيق هذه الحياة الصحية الكريمة، وبخاصة أن الصحة تعني الحصول على العلاج وأن يحيا الإنسان حياة صحية بدنيا وذهنيا واجتماعيا وتم إضافة صحة البيئة وصحة الحيوان مؤخرا.