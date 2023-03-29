سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 29-3-2023.. مستقر في البنوك

يتجه كثير من المواطنين المصريين الذين يعيشون في الإمارات، للنزول إلى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إجازات الأعياد المقبلة سواء أعياد القيامة للأقباط وأعياد الفطر للمسلمين، خاصة وأنّ هناك جالية كبيرة من المصريين يعملون في الخليج بشكل عام.

ومع أخذ الإجازات السنوية للعاملين في الإمارات يتجه الكثير لمعرفة سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 29-3-2023، خاصة مع وجود عادات للمصريين في إرسال العيديات الخاصة بالعيد للأطفال والأهل.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 29-3-2023 استقرارا ملحوظا في البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر، وتستعرض الوطن في السطور التالية أبرز الأسعار اليوم.

سعر الدرهم‏ ‏الإماراتي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 29-3-2023، نحو 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع، وفق ما جاء على موقع البنك خلال بدء تعاملات اليوم.

كما سجل البنك الكويتي الوطني، أعلى سعر لصرف الدرهم الإماراتي اليوم في مصر للبيع، حيث سجل 8.31 جنيه للشراء و8.47 للبيع، كما سجل في بنك قطر الوطني 8.37 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 29-3-2023 في البنك المركزي

أما عن سعر الدرهم‏ ‏الإماراتي في البنك المركزي المصري، بلغ سعر عملة الدرهم الإماراتي نحو 8.40 جنيه للشراء، ونحو 8.43 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية مبلغ 8.39 للشراء و8.43 جنيه للبيع.