سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الجمعة في البنوك

الاهتمام بالعملة وقيمتها بات أمرا ضروريا في ظل التغيرات التي تشهدها بين الحين والآخر بفضل التضخم العالمي الذي طال جميع السلع والمنتجات، ومن هذا المنطلق فإن سعر ‏الدرهم‏ الإماراتي يشكل أهمية كبرى لدى قطاع عريض من المواطنين وتحديدًا العاملين في أبو ظبي ودبي وغيرها من المدن الإماراتية.

سعر الدرهم الإماراتي

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر الدرهم الإماراتي وفق المعلن في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدرهم‏ ‏الاماراتي اليوم في البنوك

- بلغ اليوم سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» نحو 6.72 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع.

- وفي بنك مصر بلغ سعر الدرهم الإماراتي، نحو 6.71 جنيه للشراء و6.72 جنيه للبيع.

- وخلال تعاملات ببنك بلوم، بلغ سعر العملة الإمارتية اليوم 6.71 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 6.71 جنيه للشراء و6.72 جنيه للبيع.

- وداخل بنك المصرف الدولي AIB، سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي 6.71 جنيه للشراء، ونحو 6.74 جنيه للبيع.

- في البنك المركزي المصري، بلغ سعر العملة 6.72 جنيه للشراء، ونحو 6.74 جنيه للبيع.

- وداخل بنك الكويت الوطني (NBK) بلغ نحو 6.64 جنيه للشراء و6.77 جنيه للبيع.

- وبلغ سعره في قطر الوطني 6.70 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع.

- وفي «كريدي أجريكول» سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 6.70 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع.