سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في عدد من البنوك اليوم

شهد سعر الدرهم الإماراتي بكافة البنوك الحكومية والخاصة وحتى الأجنبية العاملة في القطاع المصرفي المصري اليوم الثلاثاء ثباتا ملحوظا، لليوم الخامس على التوالي شأنه شأن عدد من العملات الورقية.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر الدرهم الإماراتي وفق المعلن في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدرهم‏ ‏الإماراتي في بنك بلوم

خلال تعاملات بنك بلوم، بلغ سعر العملة الإمارتية اليوم 6.71 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم‏ ‏الإماراتي في بنك قطر الوطني

بلغ الدرهم في بنك قطر الوطني 6.70 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم‏ ‏الإماراتي في البنك المركزي

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر عملة الإمارات نحو 6.72 جنيه للشراء، ونحو 6.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم‏ ‏الاماراتي في بنك الكويت الوطني

داخل بنك الكويت الوطني (NBK) بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 6.64 جنيه للشراء و6.77 جنيه للبيع.

سعر الدرهم‏ ‏الإماراتي في البنك الأهلي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 6.71 جنيه للشراء و6.72 جنيه للبيع.

سعر الدرهم‏ ‏الأماراتي في بنك كريدي أجريكول

وفي «كريدي أجريكول» سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 6.70 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم‏ ‏الاماراتي في المصرف الدولي

داخل بنك المصرف الدولي AIB، سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي 6.71 جنيه للشراء، ونحو 6.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم‏ ‏الإماراتي في البنك الأهلي الكويتي

بلغ اليوم سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» نحو 6.72 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم‏ ‏الإماراتي في بنك مصر

بلغ سعر الدرهم في بنك مصر نحو 6.71 جنيه للشراء و6.72 جنيه للبيع.