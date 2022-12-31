سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم 31 ديسمبر 2022 في البنوك

استقر سعر الدرهم الإماراتي في كافة البنوك الحكومية والخاصة وحتى الأجنبية العاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث جاءت قيمة البيع والشراء اليوم عند نفس القيمة التي سجلها أمس في بنكي مصر والأهلي وبلوم اللبناني وبنك الكويت الوطني.

سعر الدرهم الإماراتي

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر الدرهم الإماراتي وفق المعلن في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدرهم‏ ‏الاماراتي اليوم في البنوك

- سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 6.71 جنيه للشراء و6.72 جنيه للبيع.

- وفي «كريدي أجريكول» سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 6.70 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع.

- وداخل بنك المصرف الدولي AIB، سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي 6.71 جنيه للشراء، ونحو 6.74 جنيه للبيع.

الدرهم في البنك المركزي المصري

- في البنك المركزي المصري، بلغ سعر العملة 6.72 جنيه للشراء، ونحو 6.74 جنيه للبيع.

- وداخل بنك الكويت الوطني (NBK) بلغ نحو 6.64 جنيه للشراء و6.77 جنيه للبيع.

- بلغ اليوم سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» نحو 6.72 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع.

- وفي بنك مصر بلغ سعر الدرهم الإماراتي، نحو 6.71 جنيه للشراء و6.72 جنيه للبيع.

- وخلال تعاملات ببنك بلوم، بلغ سعر العملة الإمارتية اليوم 6.71 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع.

- وبلغ الدرهم في بنك قطر الوطني 6.70 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع.