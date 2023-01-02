سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في عدد من البنوك اليوم

ثبات ملحوظ قارب نحو 4 أيام ، يشهده سعر الدرهم الإماراتي بكافة البنوك الحكومية والخاصة وحتى الأجنبية العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وجاءت قيمة البيع والشراء لعملة أبو ظبي اليوم، عند نفس القيمة التي سجلها أمس في بنكي مصر والأهلي وبلوم اللبناني وبنك الكويت الوطني.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر الدرهم الإماراتي وفق المعلن في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدرهم‏ ‏الإماراتي في البنك المركزي

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر عملة الإمارات نحو 6.72 جنيه للشراء، ونحو 6.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم‏ ‏الاماراتي في بنك الكويت الوطني

- وداخل بنك الكويت الوطني (NBK) بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 6.64 جنيه للشراء و6.77 جنيه للبيع.

سعر الدرهم‏ ‏الإماراتي في البنك الأهلي

- سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 6.71 جنيه للشراء و6.72 جنيه للبيع.

سعر الدرهم‏ ‏الأماراتي في بنك كريدي أجريكول

- وفي «كريدي أجريكول» سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 6.70 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم‏ ‏الاماراتي في المصرف الدولي

- وداخل بنك المصرف الدولي AIB، سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي 6.71 جنيه للشراء، ونحو 6.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم‏ ‏الإماراتي في البنك الأهلي الكويتي

- بلغ اليوم سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» نحو 6.72 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم‏ ‏الإماراتي في بنك مصر

- وبلغ سعر الدرهم في بنك مصر نحو 6.71 جنيه للشراء و6.72 جنيه للبيع.

سعر الدرهم‏ ‏الإماراتي في بنك بلوم

- وخلال تعاملات ببنك بلوم، بلغ سعر العملة الإمارتية اليوم 6.71 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم‏ ‏الإماراتي في بنك قطر الوطني

- وبلغ الدرهم في بنك قطر الوطني 6.70 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع.