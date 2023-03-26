تفاصيل القرض الحسن من بنك ناصر الاجتماعي

القرض الحسن من بنك ناصر الاجتماعي، يعد من أهم الوسائل التي يستخدمها البنك في تقديم خدمات اجتماعيه مميزه لفئات المواطنين الذين تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة وتمنح القروض الاجتماعية بحد أقصى عشرة آلاف جنيهًا و بدون فوائد.

وبالنسبة لتفاصيل القرض الحسن من بنك ناصر الاجتماعي، تكون المصاريف الإدارية بسيطة، وتسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض، والفئات المستحقة هم أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات.

شروط وخطوات التقديم على القرض الحسن من بنك ناصر

في حال الاقتراض بضمان المرتب، من الشروط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات وتقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحويل القسط أو المرتب على البنك.

وعن شروط الاقتراض بضمان المعاش الافتراض، ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرون عاما، تحويل القسط أو المرتب على البنك، أما الاقتراض بضمان المعاش- المعاش المستحق، يتم تحويل القسط أو المعاش على البنك فى حال المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

الأوراق المطلوبة للقرض الحسن من بنك ناصر الاجتماعي

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للحصول على القرض الحسن من بنك ناصر الاجتماعي، صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن وتكون سارية، والرقم التأميني للمقترض والضامن المستفيد، وبيان مفردات «مرتب أو معاش» للمقترض ومرتب الضامن.

وفي حال قرض الزواج، تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبة للمسلمين أو الطوائف المسيحية «لا تزيد مدته عن سبع سنوات، وحال قرض العلاج تقديم شهاده طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وفي حال قرض الحالات الملحة أي الطارئة يتم تقديم المستند الدال على الحالة التى يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص».