كيف تحصل على قرض بضمان المعاش من بنك ناصر 2023؟

كشف بنك ناصر عن إمكانية الحصول على قرض بضمان المعاش في 2023، حيث يحرص البنك على تقديم خدمات اجتماعية مميزة لفئات المواطنين الذين تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة.

وتمنح القروض الاجتماعية من بنك ناصر 2023 بحد أقصى 10 آلاف جنيه ودون فوائد، وبمصاريف إدارية بسيطة، وتسدد على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل قرض بضمان المعاش من بنك ناصر 2023، على هذا النحو:

قرض بضمان المعاش من بنك ناصر

وجاءت تفاصيل قرض بضمان المعاش من بنك ناصر 2023، كما يلي:

الفئات المستحقة

أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات.

الشروط والأحكام

حال الاقتراض بضمان المرتب:

- ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات.

- تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

- تحويل القسط أو المرتب على البنك.

حال الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي:

- ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرون عاما.

- تحويل القسط أو المرتب على البنك.

حال الاقتراض بضمان المعاش / المعاش المستحق:

- تحويل القسط أو المعاش على البنك.

- في حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

إجراءات الحصول على قرض بضمان المعاش من بنك نصر

- صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن «سارية».

- الرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد.

- بيان مفردات (مرتب / معاش) للمقترض ومرتب الضامن.

قرض الزواج

- تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبه للمسلمين أو الطوائف المسيحية «لا تزيد مدته عن 7 سنوات».

قرض العلاج

- تقديم شهاده طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة

حال قرض الحالات الملحة - الطارئة

تقديم المستند الدال على الحالة التى يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.