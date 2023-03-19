أعلى شهادات ذات فائدة مرتفعة بالبنوك المصرية.. تصل 22% في بنك ناصر

يتجه الكثير من المواطنين في الوقت الحالي إلى أعلى شهادات ذات فائدة مرتفعة، والتي تقدمها البنوك إلى العملاء، باعتبارها الأكثر أمانا في حفظ الأموال واستثمارها.

ومع زيادة الاتجاه نحو الشهادات الأعلى في سعر العائد الذي يحصل عليه العملاء، أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن أعلى شهادة ذات عائد يحصل عليه العملاء في الوقت الحالي.

وأصدر بنك ناصر شهادة تعد من أعلى الشهادات ذات العائد المرتفع في الوقت الحالي، وذلك من خلال الشهادة ذات الـ 3 سنوات، والتي يقدر العائد الخاص بها بحوالي 22%.

لمدة 3 سنوات بعائد 22%

ويتيح البنك للعملاء إمكانية شراء الشهادة ذات الـ 3 سنوات بفائدة 22% والتي تعد أعلى فائدة في الوقت الحالي، بشرط الحصول على قيمة العائد تراكمي عند موعد استحقاق الشهادة عقب 3 سنوات من موعد شرائها.

كما يتيح البنك الشهادة الثلاثية بعائد 20% بشرط الحصول عليه على دفعتين لتكون كل عام ونصف من تاريخ شراء الشهادة لتكون المرة الأولي عقب مرور عام ونصف والثانية عند موعد استحقاق قيمة الشهادة.

الشهادة الثلاثية من بنك المشرق

فائدة 18.75% بدورية شهري وبفائدة ثابتة لمدة 3 سنوات حيث يتم إصدارها للأفراد بحد أدنى 5 آلاف جنيه.

شهادة بنك أبوظبي التجاري

تصل الفائدة على شهادة إكسلنسي، إلى 18.5% بدورية صرف شهري، وبحد أدنى 100 ألف جنيه.

شهادة أليكس ستار من بنك الإسكندرية

فائدة تصل إلى 18% ودورية صرف العائد شهرياً بحد أدنى 50 ألف جنيه لربط الشهادة.