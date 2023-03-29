موعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC اليوم

يترقب عدد كبير من المشاهدين بحماس شديد، موعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، الذي يجسد شخصية «جعفر العمدة» واستطاع العمل خلال أولى حلقاته، جذب عدد قطاع كبير من المشاهدين، وانتظار أحداثه المشوقة.

موعد عرض الحلقة الـ 7 مسلسل جعفر العمدة

وخلال السطور التالية نستعرض مواعيد عرض الحلقة السابعة من مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له بشكل يومي، من السبت ليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ 10:15 مساءًا.

كما يتم إعادته أكثر من مرة على القناة ذاتها، في تمام الساعة الخامسة صباحًا من اليوم التالي، وتعاد المرة الثانية الساعة العاشرة إلا ربع مساء، أما على قناة DMC دراما يذاع المسلسل في الساعة السادسة والربع، والإعادة الأولى في تمام 1:30 بعد منصف الليل، والمرة الثانية في الثانية عشر ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

ويعد مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، وعدد من الفنانين أبرزهم، زينة، ومي كساب، ومنة فضالي، ومنذر رياحنة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي،وأحمد داش، وطارق النهري، ولمى كتكت، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.