 مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6.. زينة توجه كلاما قاسيا لمحمد رمضان

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، عبر شاشة قناة dmc، العديد من الأحداث المشوقة، إذ بدأت بمشهد ظهور بلال شامة، الشخص الذي خطف نجل محمد رمضان، وهو يعمل هناك، ويروي لعماد صفوت، إنه قام بخطف ابن جعفر العمدة، وقام بتسليمه لإحدى السيدات، التي تدعى فاطمة وتركه عندها لتربيه، وتذهب به إلى الإسكندرية.

وقام محمد رمضان، خلال الحلقة 6 من مسلسل جعفر العمدة، بالذهاب إلى مكان بلال شامة، ولكن لم يجده، لأن الأخير قام بالفرار، عقب سرقته 23 ألف جنيه، فور معرفته إن محمد رمضان عرف مكانه.

زينة تواجه محمد رمضان

وزار أولاد خالة زينة في منزل محمد رمضان، وأبدوا إعجابهم بشخصية هالة صدقي، وسط حالة من الغضب الكبير من الأخيرة، لتمدح زينة فيها وتقول لهم أطيب واحدة في البيت دا كله.

وتواجه زينة محمد رمضان بأنه شخص ظالم، ولا يشعر بالآخرين، ليعطي لها مهلة يوم واحد لتحديد مصيرها إذا كانت ستكمل معه في الزواج أو لا، وتقرر عايدة استمرار الزواج منه لمعرفة نهاية قصته.