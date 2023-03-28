 مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6.. طلاق محمد رمضان ومي كساب

عرضت الحلقة السادسة من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، عبر شاشة قناة dmc، وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المشوقة.

تفاصيل الحلقة السادسة من جعفر العمدة لمحمد رمضان

بدأت الحلقة 6 من مسلسل جعفر العمدة، الذى جاء ضمن مسلسلات رمضان 2023، بذهاب محمد رمضان للشخص الذي يدعي أنه وجد ابنه، بعد 19 عامًا، واكتشف أنه ليس ابنه الحقيقي، ويعلم أن الشخص يدعي ذلك للحصول على الأموال، ويضربه، ويعرف منه أنه فعل ذلك بناء على تعليمات بلال شامة.

وتقوم مي كساب «ثريا»، بتقبيل يد كارم فتح الله، لمعرفة مكان تواجد نجلها، بينما يرفع الأخير صوته عليها ليشاهد أهالي المنطقة ما يحدث، فيحضر محمد رمضان في هذه اللحظة، ويطلقها وسط الشارع، وسط حالة من الانهيار التام لمي كساب، ويحذر كارم إذا كان له علاقة بخطف ابنه.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان، ومي كساب، وإيمان العاصي، بيومي فؤاد، وعصام السقا، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، طارق النهري، أحمد داش، لمي كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.