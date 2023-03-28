ملخص الحلقة 6 من مسلسل جعفر العمدة.. اكتشاف هوية ابن محمد رمضان

كشفت الحلقة السادسة من مسلسل جعفر العمدة والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It وقناة dmc عن حقيقة والد سيف «أحمد داش»، فبعد أن عاش حياته وهو يظن بأن والده تخلّى عنه، كشفت حلقة اليوم أن والده هو جعفر العمدة «محمد رمضان» ولكن كلاهما لا يعلم حقيقة الأمر.

تفاصيل الحلقة السادسة من جعفر العمدة

وعلى الرغم من أن سيف قابل جعفر العمدة أكثر من مرة، وكان التعامل بينهما حادًا، فصفعه جعفر مرة، وتركه سيف مرة أخرى، إلا أن علاقتهما بدأت في التحسن خلال الحلقة السادسة، فهل سيكتشف سيف والده الحقيقي في الحلقات المقبلة؟

أبطال مسلسل جعفر العمدة

وبجانب أحمد داش، يُشارك في بطولة المسلسل النجوم محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

وتأتي مواعيد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل جعفر العمدة، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، عبر شبكة تليفزيون dmc، يوميا طوال شهر رمضان الكريم، حيث ان العمل مكون من 30 حلقة.