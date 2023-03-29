مسلسل جعفر العمدة الحلقة الـ7.. محمد رمضان يجد ابنه المخطوف من 19 سنة

ينتظر عدد كبير من المشاهدين معرفة أحداث الحلقة السابعة من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، الذي يجرى عرضه عبر قناة dmc، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، طوال شهر رمضان.

محمد رمضان يجد ابنه المخطوف

ويترقب بحماس شديد عدد كبير من متابعي مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، معرفة تطوّر الأحداث وهو يحاول إيجاد ابنه، والذي يجسد من خلاله شخصية «جعفر العمدة» المقيم بمنطقة السيدة زينب، وجاء ضمن أحداث الحلقة السادسة أن جعفر العمدة الذي يجسد شخصيته محمد رمضان أنه وجد ابنه المخطوف من 19 سنة.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

ويأتي عرض الحلقة السابعة من مسلسل جعفر العمدة، في تمام الساعة الـ10:15 مساءً، عبر شبكة تليفزيون dmc يوميًا طوال شهر رمضان الكريم، وتأتي مواعید عرض الحلقة السابعة من مسلسل جعفر العمدة، يُعرض مرتين في الإعادة، وموعد الإعادة الأولى في تمام الساعة الـ 5صباحًا، والثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء يوميا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، وزينة ومي كساب، ومنة فضالي، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، بيومي فؤاد، وعصام السقا، ومنذر رياحنة، طارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

وكانت كشفت قناة الـdmc الناقلة للمسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023 وهو 12124، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.