مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7.. آسر ياسين يخطط لهجوم جديد على الإرهابيين

أحداث جديدة ينتظرها الجمهور في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7، ومن المقرر أن تشهد الحلقة تطورات عديدة عن الحلقة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات الخطيرة التي حصل عليها المقدم خالد (آسر ياسين) من الإرهابي أبو عمار، حول قادة التنظيم الإرهابي في سيناء.

ومن المتوقع أن تتطور العلاقة بين الرائد نور (عمرو يوسف) والدكتورة آمنة (ميرنا نور الدين)، في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7، وذلك بعد ما كشف لصديقه إسلام (إسلام جمال) خلال أحداث الحلقة الماضية أنه بدأ التفكير في أمر الزواج الذي كان يرفضه من قبل.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7 في تمام الساعة 9 من مساء اليوم على قناة ON، ويعاد على القناة نفسها في تمام الـ3 صباحا، ويعاد للمرة الثانية في الـ10 صباحا، وذلك بالإضافة إلى إتاحة الحلقة فور عرضها تلفزيونيا على منصة Watch IT الإلكترونية.