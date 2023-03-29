وظائف جديدة بوزارة الاتصالات.. التقديم ممتد حتى 18 أبريل المقبل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز، عن حاجة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشغل العديد من الوظائف، بالوزارة، من بينها وظائف قيادية، في العديد من القطاعات بالوزارة، حيث أوضح الجهاز عبر بوابة الوظائف الحكومية، كافة التفاصيل والشروط والمستندات المطلوبة لشغل كل وظيفة من هذه الوظائف المطروحة أمام الراغبين.

تفاصيل وشروط الوظائف من خلال الإعلان

وحصلت «الوطن»، على نسخة من الإعلان وكافة تفاصيله، حيث تستعرض في التقرير التالي تفاصيل مواعيد التقديم وإجراءات وشروط شغل هذه الوظائف الخالية التي أعلنها الجهاز بناء على طلب وزارة الاتصالات مدعومة بصور المستندات كما يلي ومن بينها وظائف قيادية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن مجموعة الوظائف التخصصية.

وصف الوظيفة

مدير عام الإدارة العامة للاتصالات والبيانات، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات، مدير عام الإدارة العامة للتمكين الرقمي، مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية، مدير عام الشئون المالية، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات المنصات والمواقع الرقمية، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي.

المهارات المطلوبة في الراغبين لشغل الوظائف

المستندات المطلوبة

1. بيان الحالة الوظيفية معتمدا ومتضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية وأي بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك.

2. بطاقة الرقم القومي.

3. عدد (6) صور شخصية مقاس 4×6.

4- بيان إنجازات واسهامات المتقدم في الوحدة التي كان يعمل بها.

5- مقترح تطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها وفقا للنموذج الوارد بقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (95) لسنة 2017 ترفق نسخة من المقترح على أسطوانة مدمجة CD.

طرق التقديم

وتقدم الطلبات باليد أو بالبريد الموصي علية بعلم الوصول وذلك الى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الحي الحكومي، الدور الثالث، مكتب 3158، مبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القرية الذكية، ك 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوي.