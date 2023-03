ساعات قليلة تفصل الجمهور عن موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON اليوم، حيث ينتظر الجمهور عرض الحلقة السابعة من المسلسل الذي يتناول بطولات الجيش المصري للمخرج محمد سلامة، ويجمع في بطولته آسر ياسين، وعمرو يوسف، وفتحي عبدالوهاب، ووليد فواز، وخالد الصاوي، ولبلبة، ووفاء عامر.

ويبدأ موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON اليوم، في تمام الساعة 9 مساء، ويعرض للمرة الثانية على قناة ON دراما الساعة 10، ويتاح بعد ذلك على المنصة الإلكترونية Watch IT.

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON اليوم

وكشفت شبكة ON عن موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON اليوم، والتي تتضمن مواعيد الإعادة، حيث يعاد المسلسل على قناة ON للمرة الأولى الساعة 3 من صباح الغد، أما الإعادة الثانية 10 صباحا، وتبدأ الإعادات على ON دراما الساعة 4:15 من فجر الغد، وتعاد الحلقة الثانية في 8 صباحا.

الجمهور ينتظر موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON اليوم

وتوالت ردود أفعال إيجابية من الجمهور على الحلقة 6 من مسلسل الكتيبة 101، بعد ساعات من عرض الحلقة التي شهدت ضربة قوية وجهها رجال الكتيبة للتنظيم الإرهابي، ما أدى إلى مقتل أحد قادته، إضافة إلى مجموعة كبيرة من التكفيرين.