إصابة 4 أشخاص في مشاجرة لخلافات الجيرة بسوهاج

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة، في قرية «القرعان» بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وذلك بسبب خلافات الجيرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 أشخاص من المشاركين في المشاجرة، فيما نُقل المصابون إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

مشاجرة في جرجا

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة بين طرفين ووجود مصابين، وتم نقلهم للمستشفى، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة، والحالة الأمنية مستقرة.

خلافات الجيرة

وتبين من خلال التحريات وقوع مشاجرة بين طرف أول، ضم «علاء ف ا س»، 39 سنة، عامل زراعي، مصاباً بسحجات بالوجه، وشقيقه «محمد»، 31 سنة، عامل زراعي، و«أحمد ب ع س»، 17 سنة، طالب، مصاباً برش خرطوش بكف اليد اليمن، وهو ابن عمومة الشقيقين، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي.

أما الطرف الثاني فضم «علاء س ع ا»، 18 سنة، عامل زراعي، مصاباً برش خرطوش بالساق اليمنى، و«سعدون ا ا ع»، 25 سنة، عامل زراعي، مصاباً برش خرطوش بالوجه، و«الصباح ا ا ع»، 44 سنة، عامل زراعي، وهو نجل عمومة الأول.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الأول فرد خرطوش محلي الصنع، وبحوزة الثالث من الطرف الثاني بندقية خرطوش، وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بالأسلحة المضبوطة، وحُرر محضر بالواقعة، وتم العرض على الجهات المختصة التي تولت التحقيق.