مصطفى حسني لـ«قناة الناس»: بعض الأخطاء في تربية الأبناء تدمر شخصيتهم

قال الداعية الإسلامي مصطفى حسني، إن هناك أخطاء فى تربية الأبناء يقع فيها الاباء بدون قصد تتسبب فى تدمير شخصيتهم، وفاقدين لقيمتهم الذاتية، لافتا إلى أن أول خطأ مؤذي هو الإهانة وهناك فرق بين الإهانة والإذلال والحزم.

الإذلال والإهانة

وتابع «حسني»، خلال حلقة برنامج «رميم»، المذاع على فضائية «الناس»: «ثانى خطأ لو اجتمع مع الإذلال والإهانة، هو الرفض والاهمال، يبقى الولد عاوز يقعد مع أبوه أو أمه يقوله ابعد عني أنا تعبان عاوز أنام، أو يوعده أنه يأتي له ولا يفعل، فيحس الابن كده إن الراعي، معندوش وقت له فيطلع صغير قدام نفسه، الإهمال بيكسر ذاتية الابن».

تراكم المقارنة مع الغير

واستكمل حسنى: «من أخطر الأخطاء هو المقارنة مع أطفال مثله، ويقول له شايف الولد ده كويس، وانت مش كويس انا عاوزك تبقى كويس، مع تراكم المقارنة يقول الابن لنفسه أنا مش كويس ليه عشان اللى بيحبنى شايفى مش من قيمته، شوف لو لقيت نفسك بتتكلم عن نفسك سلبى أو بتطلب حقوقك بعنف، أو قابل الإهانة من اللى بتحبه، اعرف إن فى خطأ كبير فى تربيتك».