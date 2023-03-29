وكيل «تعليم مطروح»: تدريب 1300 فرد بالإدارات لتعزيز الولاء الوظيفي

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن المديرية بصدد تدشين مجموعة من ورش العمل بداية الأسبوع المقبل بنظام اليوم الواحد بالإدارات التعليمية وديوان عام المديرية، تستهدف المعلمين المشرفين بالمرحلة الإعدادية لنقل الخبرات التدريبية بالمدارس من خلال الوحدات التدريبية بها تحت إشراف لمياء سعيد مدير إدارة التدريب.

ورش تتضمن خرائط المناهج

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن موجهي المواد الدراسية وفريق عمل التعليم الإعدادي يقع على عاتقهم مسئولية متابعة أثر البرامج التدريبية بالمدارس، مضيفا أن ورش العمل تتضمن خرائط المناهج وخطط التحسين المستمر للمعلمين المشرفين.

تدريب 1300 فرد بالإدارات التعليمية

وأضاف وكيل تعليم محافظة مطروح ببيان، أن إدارة التدريب انتهت من تنظيم خلال المرحلة الماضية حزمة من البرامج التدريبية استهدفت 1300 فرد بالإدارات التعليمية من مدير مدرسة وموجه ومعلم وأخصائي، وتناولت تنمية مهارات معلمي الصف الخامس الابتدائي على النظام الجديد وفن التحفيز الإداري، وتعزيز الولاء الوظيفي وتفعيل دور المدارس في تنمية الوعي الطلابي بقيم الإنتماء الوطني لمواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس كذلك ورش عمل لموجهات ومعلمات رياض الأطفال عن فن إتخاذ القرار بالإضافة إلى ورش عمل للعاملين بديوان المديرية عن فن التعامل مع الجمهور .

وأوضح أن تلك الحزم التدريبية تأتي حرصا من تعليم مطروح على تنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بتفعيل التنمية المهنية للعاملين بالقطاع التعليمي، مقدما الشكر لإدارة التدريب تقديرا للجهود المبذولة والتنظيم الجيد لتلك البرامج التدريبية الإيجابية خلال الفترة الماضية من خلال حسن انتقاء البرامج التي تلبي احتياجات العاملين واحتياجات العمل المنوط بهم.