«تعليم مطروح»: حصول 8 مدارس على شهادة اعتماد الجودة

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التعليم بمطروح، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم وافقت على منح شهادة الاعتماد التربوي لروضة أطفال الضبعة البحرية، كما وافقت على تجديد اعتماد المرحلة الابتدائية بمدرسة مطروح الرسمية لغات.

اعتماد 8 مدارس بالجودة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في بيان اليوم، إن اعتماد الجودة لمدرسة جديدة يضاف إلى سلسلة جهود المديرية وإدارة الجودة هذا العام، خاصة بعد اعتماد الهيئة لثمانية مدارس ابتدائية وروضات أطفال منذ أقل من شهرين في إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات التي حققها تعليم مطروح على مدار العام الدراسي في مجال الجودة والاعتماد.

رؤية مصر 2030

وأكد وكيل تعليم مطروح على الخطوة التي تعتبر ضرورة للارتقاء بالعملية التربوية وتستهدف تحقيق المؤسسة التعليمية لنواتج التعلم وفق رؤية مصر 2030 والتي ترتكز على تربية الأجيال وتعليمهم وتأهيلهم للقيام بأدوارهم وتحملهم المسؤولية في بناء مجتمعهم وتشجيع المدارس على تحقيق الجودة والوصول لمستويات عالية من الإتقان والتميز.

الارتقاء بالعملية التعليمية

وأشاد وكيل الوزارة بتضافر كل الجهود من خلال الالتزام بالأداء المثمر والعمل المتواصل، فكان ذلك الإنجاز الجديد في عام دراسي واحد، وتقدم بأسمى التهاني لروضة أطفال الضبعة البحرية ومدرسة مطروح الرسمية لغات والتي حصلتا على اعتماد الجودة من الهيئة القومية المختصة عن جدارة واستحقاق، وكذلك قدم التهنئة لإدارة قياس الجودة وأعضاء فريق العمل بتعليم مطروح.

كم أشاد بالدور الإيجابي للإدارة المختصة وفرق الجودة، مشيرا أن ذلك جاء نتاجا مستحقا وحصادا غزيراً جاء نتيجة جهود عملهم بجد وإخلاص خلال المرحلة الماضية، والمجهود المبذول الذي تبذله إدارة الجودة والاعتماد بالمديرية والإدارات التعليمية موجهاً التهنئة لجميع المدارس والروضات، مطالباً بضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد في جميع مدارس محافظة مطروح من أجل تحقيق نواتج التعلم في كافة المواد الثقافية.