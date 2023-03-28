أول تعليق لوزارة الحج السعودية بعد مصرع وإصابة 49 معتمرا بالمملكة

وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية رسالة عاجلة إلى المُعتمرين والزائرين بضرورة التحلي بالسكينة والهدوء والرفق، خلال وجودهم في الحرمين الشريفين، وذكرت الوزارة، خاصة عقب مصرع وإصابة 49 معتمرا أناء أداء مناسك العمرة.

في رسالتها، قالت وزارة الحج السعودية، إنه يجب على زائر الحرمين الشريفين التحلي بالسكينة والهدوء والرفق، خصوصاً في العمرة ومواطن الزحام، مستشهدةً بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس عليكم بالسكينة).

مصرع 20 شخصا وإصابة 29 آخرين

ولفتت إلى أن كل تأشيرات الدخول تسمح بتأدية العمرة وزيارة المدينة المنورة، لكن يجب فقط إصدار تصريح العمرة والزيارة من خلال تطبيق «نسك».

وكانت قناة «العربية» بثت اللحظات الأولى للحادث المروري المروع الذي أسفر عن مصرع 20 معتمرًا وإصابة 29 آخرين في منطقة عسير جنوب غرب السعودية في وقت سابق اليوم الاثنين.

ويظهر في مقطع الفيديو، اشتعال النيران بكثافة في حافلة معتمرين بمنطقة عقبة شعار السعودية حيث كان ركاب الحافلة متجهين من محافظة خميس مشيط إلى مدينة أبها مرورًا بعقبة شعار، وشهدت الحافلة خللاً مما أدى إلى وقوع الحادث.

فيديو لقطات من موقع حادثة عقبة شعار في عسير#الإخبارية #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/j5pCg5vwno — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 27, 2023

وأفادت قناة «الإخبارية» السعودية بأن الحافلة تتبع لشركة نقل محلية تحمل على متنها العشرات من المعتمرين من جنسيات مختلفة، كانت في طريقها إلى مكة المكرمة.

جدير بالذكر، أن شهر رمضان الكريم، يعتبر أكثر شهور العام التي يزيد فيها عدد المعتمرين داخل المملكة العربية السعودية، وفي إحصائية لوزارة الحج والعمرة، وكان إجمالي التصاريح الصادرة لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك في عام 2022، قد تجاوزت الـ6 ملايين ونصف المليون تصريح للمعتمرين والزائرين من جنسيات مختلفة.