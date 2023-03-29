«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا بعنوان «WATCH IT.. منصة مصرية بمواصفات عالمية»

عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرا بعنوان «WATCH IT.. منصة مصرية بمواصفات عالمية».

وذكر التقرير، أنّ منصات المشاهدة الإليكترونية تصدرت المشاهدة في الأيام الأولى من شهر رمضان، والتي تضم أحدث الإنتاجات الدرامية وأكثرها مشاهدة، كما أنّها تتيح مشاهدة الأعمال في أي وقت.

المنصات تتميز بسهولة الاستخدام

وأضاف التقرير، أنّ المنصات توفر الحلقات الجديدة فور إذاعتها على الشاشات، إضافة إلى أنّها تتميز بسهولة في الاستخدام، فضلًا عن أنّها تقدم اشتراكات تناسب الأسرة المصرية.