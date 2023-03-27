أبرزها الكبير أوي7 وجعفر العمدة.. تعرف على مواعيد عرض مسلسلات المتحدة في رمضان

تتصدر مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، محركات بحث «جوجل» منذ انطلاق المارثون الرمضاني، إذ يعرض لها نحو 17 عملا دراميا خلال هذا موسم رمضان 2023، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو وغيرها من الأعمال الفنية التي تصدرت التريند خلال الأيام الماضية.

عرض مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي

ينتظر الجمهور، عرض مسلسل الكبير أوي7 للنجم أحمد مكي، يوميًا عقب آذان المغرب مباشرة على قناة on.

ونستعرض خلال السطور التالية مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي، القنوات الناقلة، إذ يعرض الكبير أوي7 على قناة ON في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد المرة الأولى على القناة ذاتها في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، كما يُعرض مره ثانية الساعة 2:00 مساء في اليوم التالي.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

يبدأ عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC، في تمام الساعة العاشرة وربع مساء يوميًا، بينما تأتي الإعادة مرتين، الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحًا، والثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء يوميا.

مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي

يعرض مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي في رمضان 2023، على 3 فضائيات هي: «dmc» و«الحياة» و«cbc»، فضلا عن عرض العمل عبر منصة «watch it» الإلكترونية.

مواعيد عرض مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي

العرض الأول على DMC الساعة 6.30 مساء يوميا وطوال شهر رمضان، ويعاد عرض مسلسل الإمام الشافعي على القناة في 6.15 صباحا، و11 صباحا، حسب ما أعلنته القناة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وعلى شاشة قناة cbc يُعرض في الساعة 12.15 صباحا، والإعادة 5 صباحا، وعلى شاشة قناة الحياة يُعرض 10.45 مساءً، والإعادة الساعة 9.15 صباحا

مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة

تأتي مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة على قناة DMC في رمضان 2023، في تمام التاسعة مساءً، وتكون الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، على شاشة قناة DMC، كما أنَّه من المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

مسلسل 1000 حمدلله على السلامة بطولة يسرا

نستعرض مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة بطولة يسرا، إذ يعرض فى تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة عبر قناة cbc، أما على قناة سي بي سي دراما فستكون فى تمام الساعة مساءا عقب صلاة المغرب