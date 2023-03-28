«صباح الخير يا مصر» يستعرض ملخص الحلقات الخامسة من مسلسلات رمضان

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أحداث مشوقة.. ملخص كامل للحلقات الخامسة في دراما رمضان».

مسلسل الكتيبة 101

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل الكتيبة 101، اجتماع الشيخ موسى مع شباب القبيلة من أهالي سيناء، إذ أخبره بأن هناك شخصا في العائلة يعمل في التهريب، وهو ما استدعى خالد الصاوي الترتيب لجلسة في أسرع وقت، بعدها اتصل بفتحي عبد الوهاب «وحيد» من أجل عودته لسيناء بسرعة.

مسلسل رسالة الإمام

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل رسالة الإمام للفنان خالد النبوي سفر الإمام الشافعي لطلب العلم، وبدأت الحلقة بمشاهدة الإمام الشافعي للمخطوطات وذهب إلى معمل الكيمياء لـ أروى جودة، ويحاول أن يفهم منها المدة التي تحفظ فيها البرديات الكلام المدون بها.

مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي 7 شهد وصول أحمد مكي ومربوحة للقاهرة، وعندما وصلا إلى محطة القاهرة عبرت مربوحة عن سعادتها بالرحلة، وجاء اتصال للكبير أبلغه بأن الاجتماع تأجل لمدة 3 أيام، وهنا انتهزت مربوحة الفرصة وطلبت من الكبير أن يخرج معها ويزورا البرج وأن يركب مركبا في النيل.

مسلسل الصفارة

وشهد مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين العديد من المشاهد، أبرزها مشهد أغنية القرشين التي غناها من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد وحيد، وواصل تجسيد شخصية مطرب المهرجان.