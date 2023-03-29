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ما حكم الحجامة في نهار رمضان؟.. «الأزهر» و«الإفتاء» يوضحان

كتب:

أحمد الشرقاوي
11:27 ص | الأربعاء 29 مارس 2023
حكم الحجامة في رمضان - تعبيرية

حكم الحجامة في رمضان - تعبيرية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا نصه «ما حكم الحجامة في رمضان؟»، وهو الأمر الذي أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، الذي أكد أنّ الحجامة في نهار رمضان لا تفسد الصيام، وأنّ الفطر يؤخذ مما دخل لا مما خرج.

حكم الحجامة في رمضان

وعن حكم الحجامة في رمضان، أوضح «جمعة» أنّ نقل الدم لا يفطر مثل الحجامة تماما، شرط ذلك أن يأمن الصائم على نفسه الضعف والضرر، فضلا عن أنّ الحجامة نوع من العلاج الذي كان يُسخدم منذ وقت قريب، وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: «الحجامة من الأمور التي أجازها الشرع، وحدثت في عهد الرسول ولم ينكرها، وكانت تسمى بالفصد».

على جمعة يوضح حكم الحجامة في رمضان 

وتابع: «تنصح دار الإفتاء الراغبين في عمل الحجامة بأن يلجأوا إلى الأطباء الثقات وأخذ رايهم في هذا الأمر».

الأزهر يوضح حكم الحجامة في رمضان 

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عددل من المسائل الفقهية التي إذا فعلها المسلم صح صيامه ولا حرج به، وكان من ضمن هذه المسائل «الحجامة وإبر الأنسولين».

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