تفاصيل صرف زيادة التموين في رمضان 2023 للأسر الأولى بالرعاية

يبحث عنها الملايين من أصحاب البطاقات التموينية عن تفاصيل صرف زيادة التموين في رمضان 2023 والتي تبدأ من 100 حتى 300 جنيه على بطاقة التموين للأسر الأولى بالرعاية الذين صرفوا الزيادة على مدار السبعة أشهر الماضية والتي بدأت في سبتمبر 2022.

مفاجأة وزارة التموين

وأكدت مصادر من وزارة التموين لـ«الوطن»، أنّ المنظومة التموينية مستقرة عند ثبات أسعار السلع التموينية عن شهر أبريل 2023 والتي يبدأ صرفها السبت المقبل، فضلا عن استكمال صرف الدفعة الثامنة من زيادة التموين التي أقرتها الحكومة بعدد 10 أشهر بدأتها في سبتمبر 2022 وتستمر حتى شهر يونيو 2023، بقيمة متفاوتة من أسرة لأسرة.

زيادة التموين في رمضان 2023

وجاءت قيمة زيادة التموين في رمضان 2023 للبطاقة المدرج عليها أسرة واحدة بقيمة 100 جنيه، فيما تصرف بطاقة التموين المدرج عليها أسرتين أو ثلاثة 200 جنيه، و300 جنيه للبطاقة التموينية المدرج عليها أكثر من 3 أسر.

الفئات المستحقة

تجدر الإشارة إلى أنّه منذ سبتمبر الماضي، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية إرسال رسالة للأسرة التي لديها بطاقة تموينية بقيمة الدعم الاستثنائي المخصص لها إذا كانت من الأسر الأولى بالرعاية الذي حددتها الحكومة وهم الأسر التي يقل معاشها عن 2500 جنيه، أو يقل دخلها الشهري عن 2700 جنيه، وأيضا الأرامل والمطلقات وأصحاب معاش تكافل وكرامة.