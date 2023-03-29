موعد صرف زيادة التموين في رمضان 2023.. وما هي الفئات المستحقة؟

موعد صرف زيادة التموين في رمضان 2023، أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي يتزامن مع صرف حصص السلع التموينية عن شهر أبريل المقبل لأصحاب البطاقات التموينية، وذلك للأسر المستحقة فقط التي تحصل على زيادة التموين منذ شهر سبتمبر الماضي.

موعد صرف زيادة التموين في رمضان 2023

ويأتي موعد صرف زيادة التموين في رمضان 2023، والخاصة بصرف ثامن دفعة من قيمة الدعم الاستثنائي الذي طبقته الحكومة منذ شهر سبتمبر الماضي وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفيره دعما للحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا، إذ جاء جدول الزيادة كالتالي:

الدفعة الأولى: تم صرفها مع السلع التموينية لشهر سبتمبر 2022.

الدفعة الثانية: تم صرفها مع السلع التموينية لشهر أكتوبر 2022.

الدفعة الثالثة: تم صرفها مع السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022.

الدفعة الرابعة: تم صرفها مع السلع التموينية لشهر ديسمبر2022.

الدفعة الخامسة: تم صرفها مع السلع التموينية لشهر يناير 2023.

الدفعة السادسة: تم صرفها مع السلع التموينية لشهر فبراير 2023.

الدفعة السابعة: تم صرفها مع السلع التموينية لشهر مارس 2023.

الدفعة الثامنة: سيحل موعد صرفها مع السلع التموينية لشهر إبريل 2023.

الدفعة التاسعة: سيحل موعد صرفها مع السلع التموينية لشهر مايو 2023.

الدفعة العاشرة: سيحل موعد صرفها مع السلع التموينية لشهر يونيه 2023.

مواعيد منافذ البقالين

وتفتح منافذ البقالين أبوابها لصرف السلع التموينية للمواطنين أصحاب البطاقات يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء لصرف مستحقاتهم، مع عدم الحصول على أي إجازات رسمية طوال شهر أبريل 2023 أو أسبوعية.