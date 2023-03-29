ساعات قليلة تفصلنا على إفطار سابع أيام شهر رمضان، وعليه تتجه أعين أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط إلى معرفة موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأربعاء 29-3-2023، إذ يحرص الكثير من المسلمين، على أداء الفروض الخمس في مواقيتها، فضلا عن معرفة موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في موعده الصحيح.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب اليوم في محافظة الإسكندرية، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، عن مواقيت الصلاة في سابع أيام رمضان، والذي يكون في 6:17 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية الأربعاء 29-3-2023

وبذلك يكون موعد اذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأربعاء 29-3-2023 في توقيت السادسة و17 دقيقة مساء.

موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم

ويأتي موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم بعد 14 ساعة و13 دقائق من إمساك المياه، وبذلك يقدر توقيت الصوم.

موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية الأربعاء 29-3-2023

وبذلك يكون موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية الأربعاء 29-3-2023 في 6:17 مساء، والذي معه يمكن للصائم أن يتناول الطعام وشرب المياه.