مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7.. ظهور ضيوف شرف جدد

ينتظر الجمهور ظهور عدد من الشخصيات الجديدة في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7، المعروضة اليوم على شاشة قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءً، إذ يشارك في المسلسل مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف من نجوم الدراما المصرية، وذلك بعد ظهور عدد منهم في الحلقات الماضية وهو ما تفاعل معه الجمهور بصورة كبيرة.

ومن المتوقع أن يظهر في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7 عدد من ضيوف الشرف على غرار الحلقة السادسة من المسلسل التي شهدت ظهور الفنان أحمد وفيق في دور الضابط الذي يضع الإرهاربي أبو عمار على جهاز كشف الكذب، وتتسع قائمة ضيوف الشرف لتشمل: محمد رجب، ومحمود عبدالمغني، وأحمد التهامي، وكريم فهمي، ومحمود عمرو ياسين، ونور النبوي وعمرو وهبة.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7

تفاصيل مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7

وتتابع أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7 جهود الأجهزة الأمنية في مواجهة التنظيمات الإرهابية في سيناء، وتوجه لهم ضربة تلو الأخرة للقضاء عليهم تماما، وعلى الجانب الأخر تحاول التنظيمات الظلامية التشبث بوجودها على أرض سيناء.

المسلسل من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، بطولة مشتركة لـ آسر ياسين وعمرو يوسف، بجانب مجموعة من النجوم: وفاء عامر، وخالد الصاوي، وأحمد عبدالعزيز، وفتحي عبدالوهاب، ولبلبة، ووليد فواز.