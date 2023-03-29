«الزراعة» تحذر من ري القمح خلال هذه الأيام.. تعرف عليها

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن الأجواء الباردة سوف تعود مرة أخرى، كذلك ستكون هناك هبات قوية للرياح محملة بالرمال والأتربة.

وأوضح في تقرير يرصد حالة الطقس وتأثيره على الزراعة أن الجو مثالي للمحاصيل في نهاية العمر مثل القمح والفول البلدي والشعير والنباتات الطبية العطرية والمحاصيل الارضية مثل البطاطس والبنجر والبصل والثوم، لكنه غير مثالي للفاكهة في بداية الموسم والمحاصيل الصيفية حديثة الزراعة وخضر الانفاق.

وأشار إلى سيطرة منخفض جوي قطبي أوربي على البلاد بأجواء شديدة البرودة ليلاً ونشاط للرياح شبه عاصف بداية من مساء اليوم الأربعاء، وسيكون هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة لتكون الحرارة حول 23 °م ليسود طقس شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء اليوم.

أهم التوصيات والاحتياطات

وأكد على ضرورة وقف الري تماما للقمم المتأخر أيام «الأربعاء والخميس والجمعة» والتوقف عن إجراء الرش في فترات الرياح النشطة أو القيام بالرش في فترات آخر اليوم.

وأشار إلى أهمية استمرار تأجيل زراعة محاصيل العروة الصيفية الحساسة للبرودة الشديدة «فول سوداني – صويا – عباد شمس – ذرة – لب»، لافتا إلى أن هذه الأجواء الباردة هذه الفترة وتحولها إلى أجواء دافئة أو حارة في موجة قصيرة طارئة سوف تسبب مشاكل كثيرة لأشجار الفاكهة التي تمر بمرحلة تزهير وإخصاب وعقد «مانجو – زيتون – عنب – تفاح – برقوق – كمثرى – نخيل».