حبس عنصر إجرامي بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في البحيرة 4 أيام

قررت نيابة دمنهور، حبس عنصر إجرامي مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة العديد من القضايا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط عنصر إجرامي في البحيرة

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، في تحديد مكان اختباء عنصر إجرامى، سبق اتهامه في قضية «سلاح ناري ومطلوب ضبطه على ذمة العديد من القضايا»، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة مركز شبراخيت مسرحا لمزاولة عمله الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية نحو القوات.

العثور على مخدر الحشيش

وأسفر التعامل عن ضبطه وإصابته، وعثر بحوزته على فرد خرطوش، سلاح أبيض«سنجة» كمية لمخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة لعقار الأبتريل، مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة سلاح ناري، ومواد مخدرة.

ومن جانبه قال محمد إبراهيم محامي بالجنايات، إن العقوبة المتوقعة على المتهم تصل إلى 17 عاما، طبقا لملابسات الواقعة.