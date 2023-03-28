تجديد حبس 8 تجار مخدرات في الشرقية والدقهلية.. «مضبوطات بـ 7 ملايين جنيه»

قررت جهات التحقيق، تجديد حبس 8 أشخاص، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بنطاق محافظتي «الشرقية – الدقهلية»، كما طلبت جهات التحقيق سرعة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بإرسال المضبوطات -التي قدرت قيمتها بـ 7 ملايين جنيه- للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير واف عنها.

رصد عناصر إجرامية تتاجر في المواد المخدرة

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديريتي أمن الشرقية والدقهلية، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتي مركز شرطة بلقاس وقسم أول العاشر، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالي: في نطاق مديرية أمن الدقهلية، من ضبط 4 عناصر إجرامية حال استقلالهم سيارة ودراجة نارية بدون لوحات بدائرة مركز شرطة بلقاس، وبحوزتهم (كمية من مخدر الكوكايين وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة – 3 سلاح أبيض).

قيمة المواد المخدرة المضبوطة 7 ملايين جنيه

وفي نطاق مديرية أمن الشرقية، جرى ضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزتهما (100 طربة لمخدرة الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزتهما كمية لمخدر الكوكايين ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 7 ملايين جنيه تقريبا.