موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023

منذ بدء الحلقات الأولى من الأعمال الرمضانية والجمهور يبحث كل يوم عن الأحداث الجديدة للمسلسلات خاصة موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر، والفنانة داليا مصطفى وكوكبة من النجوم والنجمات، خاصة عقب عرض الحلقات السابقة من المسلسل التي نالت إشادات عديدة من المتابعين في رمضان الكريم لعام 2023.

موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

الفنان ياسر جلال دراما رمضان، يشارك في السباق الرمضاني لعام 2023، بقصة مشوقة في إطار رومانسي للمرة الأولى من خلال مسلسل علاقة مشروعة، مع الفنانة مي عمر وداليا مصطفى، إذ يتزوج على الثانية دون علمها.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة، بطولة الفنان ياسر جلال وداليا مصطفى والفنانة مي عمر، ويعرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2023 ويُعرض على قناتين مختلفتين في شهر رمضان، وتردد القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة، كما يلي.

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الثامنة

ومن المقرر أن تُعرض الحلقة الثامنة من مسلسل علاقة مشروعة على قناة الحياة في تمام الساعة 9 ونصف، بينما على شبكة «DMC»، في تمام الساعة 11 ونصف مساءً.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

تدور قصة وأحداث مسلسل علاقة مشروعة في إطار رومانسي، حول العلاقات الأسرية والاجتماعية التي تجمع بين الفنان ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، في إطار من التشويق.