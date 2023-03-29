موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023

جمهور الأعمال الرمضانية يبحث كل يوم عن الأحداث الجديدة للأعمال التي تعرض على شاشات التلفزيون، خاصة موعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر، عقب عرض الحلقات السابقة من المسلسل التي نالت إشادات عديدة من المتابعين في رمضان الكريم، الذي يشارك به أبطال العمل ضمن السباق الرمضاني لعام 2023، ويُقدم خلاله دراما مشوقة من النوع الرومانسي.

موعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

الفنان ياسر جلال دراما رمضان، يشارك في السباق الرمضاني لعام 2023، بقصة مشوقة في إطار رومانسي للمرة الأولى من خلال مسلسل علاقة مشروعة، مع الفنانة مي عمر وداليا مصطفى.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة، يشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2023 ويُعرض على قناتين مختلفتين في شهر رمضان، وتردد القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، كما يلي.

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة السابعة

ومن المقرر أن تُعرض الحلقة السابعة من مسلسل علاقة مشروعة على قناة الحياة في تمام الساعة 9 ونصف، بينما على شبكة «DMC»، في تمام الساعة 11 ونصف مساءً.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

قصة وأحداث مسلسل علاقة مشروعة، تدور حول العلاقات الأسرية والاجتماعية والرومانسية في إطار من التشويق، إذ يشهد المسلسل قصة حب قوية بين مي عمر وياسر جلال.