ملخص الحلقة 5 من مسلسل علاقة مشروعة.. ياسر جلال في ورطة

انطلقت الحلقة الخامسة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال في رمضان 2023 والفنانة مي عمر، والذي يعرض على شاشة الحياة وشبكة DMC.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 5 بطولة ياسر جلال

بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل علاقة مشروعة بمشهد تواجد مي عمر في بيت «شريف» الذي يلاحقها دومًا ليتضح أنه أخوها، ويهددها بماضيها، لينتقل المشهد إلى عشاء عائلي بين عائلة ياسر جلال «عمرو» ومعهم مراد مكرم «أمجد»، ثم تخبر داليا مصطفى، ياسر جلال، أن مي عمر متغيرة معها كثيرًا، ويقول لها ذلك بسبب انشغال رجوعها لأمجد، ثم ترسل له مي عمر رسالة تقول له إنها افتقدته.

ثم ينتقل المشهد وياسر جلال متواجد في منزل مي عمر، ليدق الباب أثناء حديثها، ويشعرا بالخوف، ويتضح أنه أمجد ويصر على أن تفتح الباب، ليفر ياسر جلال هاربًا إلى الطابق الأعلى، ويدخل أمجد يتفقد بعينيه المنزل، ليسألها لماذا تعامله هكذا، وتقول إنه يشك فيها مرة ثانية، ليصعد يبحث عما إذا كان يوجد أحد في المنزل، ويظل ياسر جلال مختبئًا خلف الباب حتى يخرجا من الغرفة.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

ثم تخبره أنها مستحيل أن ترجع له وتطرده خارج المنزل، ليصر على عدم الخروج ويتصل بعاليا لتهدئها لترجع له، وتأتي للمنزل لتصلح بينهما، ليقول مراد مكرم لمي عمر إنها فعلت كل هذا لتأخذ المنزل والأموال.

لتذهب مي عمر مع داليا مصطفى إلى منزلها، بعيدًا عنه وياسر جلال ما زال في الطابق الأعلى، ليخرج عندما يذهب أمجد، وينتقل المشهد ومي عمر في منزله، وتتسلل خفية خارج غرفتها لتأتي له في مكتبه، ثم ينتهي المسلسل وداليا مصطفى تدخل عليهم في المكتب.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة

يعتبر مسلسل علاقة مشروعة من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور خلال شهر رمضان الكريم، وتعرض الحلقة 3 على القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى DMC الساعة 11 ونصف مساءً.

مسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة، التي ستعرض أحداث الحلقة 2 منها اليوم، على النحو التالي:

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة:SD

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.