ملخص مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 6.. ياسر جلال يبحث عن شقة تجمعه بـ«بثينه»

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال في رمضان 2023 مع الفنانة مي عمر، عددا من المشاهد المثيرة، وذلك بعد عرضه على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء.

وبدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، بمشهد تواجد «بثينة» الدور الذي تجسده الفنانة مي عمر مع «عاليا» وتجسده الفنانة «داليا مصطفى» إذ كانا يتشاركان في تحضير الطعام ويتحدثان عن ياسر جلال الذي كانت زوجته «عاليا» تتحدث برومانسية عنه، الأمر الذي أدى إلى غيرة مي عمر على ياسر جلال.

وخلال أحداث الحلقة كان يحاول «عمرو» الدور الذي يجسده ياسر جلال البحث عن شقة تجمعه بزوجته الجديدة «بثينه» بمساعده سائقه حتى لا ينكشف أمره، وعلى الجانب الآخر قرر أمجد بمساعدة صديقه مراقبة بثينة دون علمها، للتأكد من حقيقة خيانتها له.

وترك «أمجد» الفندق، وخلال قيادة سيارته تعرض لحادث في الوقت الذي كان يحضر فيه عمرو السفر برفقة بثينة.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

تدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.

مسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة، التي ستعرض أحداث الحلقة 2 منها اليوم، على النحو التالي:

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة:SD

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.