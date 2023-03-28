مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 6.. غيرة مي عمر على ياسر جلال من زوجته عاليا

انطلقت الحلقة السادسة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، مع الفنانة مي عمر، الذي يعرض على شاشة الحياة، وشبكة DMC، وذلك بعدما شهدت الحلقة السابقة أحداثا مثيرة بعدما ذهب أمجد إلى منزل بثينة ويصر على أن تفتح الباب، ليفر ياسر جلال هاربًا إلى الطابق الأعلى، ويدخل أمجد يتفقد بعينيه المنزل.

بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال بمشهد تواجد «بثينة» الدور الذي تجسده الفنانة مي عمر مع «عاليا» الدور الذي تجسده الفنانة «داليا مصطفى» وكان يتشاركان في تحضير الطعام وكان يتحدثان عن ياسر جلال الذي كانت زوجته «عاليا» تتحدث برومانسية عنه.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة6

وظهرت خلال أحداث الحلقة السادسة من المسلسل استيقاظ «عاليا» زوجه ياسر جلال ولم تجده بجوارها فى السرير، الأمر الذي جعلها تبحث عنه وتنادي عليه ليكون هو الآخر موجودا في مكتبه مع «بثينة» ونادت عليه وبمجرد سماع صوتها أخفى بثينة، ليمر الأمر بدون أي مشاكل.

ظهرت علامات الغيرة على «بثينة» مي عمر من «عاليا» عندما كانا يتناولان الفطار معا وبجانبهما الفنان ياسر جلال، وذلك بسبب اللحظات الرومانسية التي جمعت بين ياسر جلال وزوجته «عاليا».

يعتبر مسلسل علاقة مشروعة من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور خلال شهر رمضان الكريم، وتعرض الحلقة 3 على القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى DMC الساعة 11 ونصف مساءً.

وتدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.

مسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة، التي ستعرض أحداث الحلقة 2 منها اليوم، على النحو التالي:

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة:SD

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز : 27500.