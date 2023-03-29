مسلسل جعفر العمدة الحلقة 7.. محمد رمضان يتوصل لهوية ابنه

كشفت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، والذي يُعرض على شاشة قناة dmc عن حقيقة والد سيف الذي يقوم بدوره «أحمد داش»، وأنَّ والده هو جعفر العمدة الذي يقوم بدوره «محمد رمضان» ويترقب بحماس شديد عدد كبير من متابعي المسلسل لمعرفة بقية الأحداث.

فهل سيكتشف سيف والده الحقيقي في الحلقة السابعة؟

وتطورت أحداث مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، والذي يجسد من خلاله شخصية «جعفر العمدة» المقيم في منطقة السيدة زينب، وظهر خلال الحلقة الـ 6، أنه وجد ابنه المخطوف من 19 سنة، فهل سيكتشف أحمد داش، سيف والده الحقيقي في الحلقة السابعة؟

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

ويأتي مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، على قناة dmc، في تمام الساعة العاشرة مساءً، طوال شهر رمضان الكريم بشكل يومي، وتعرض الإعادة مرتين، وموعد الإعادة الأولى الساعة الخامسة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويعد مسلسل جعفر العمدة بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، وزينة ومي كساب، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، وهالة صدقي، بيومي فؤاد، وأحمد داش، وعصام السقا، ومنذر رياحنة، وطارق النهري، ولمى كتكت، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.